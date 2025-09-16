フィリピン当局は、中国海警局が南シナ海でフィリピン船に放水砲を発射し、乗組員1人が負傷したと発表しました。フィリピン沿岸警備隊は、中国と領有権を争う南シナ海のスカボロー礁付近で16日、フィリピンの漁船に燃料を補給するなどの支援をしていた漁業水産資源局の船が中国海警局から妨害されたと非難しました。フィリピン船は中国海警局の船2隻から放水砲を発射されたことで重大な損害が出たほか、フィリピン人の乗組員1人が