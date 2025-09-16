石破茂首相は16日夜、東京都内の中国料理店で、日米関税交渉に尽力した外務省など関係省庁の職員らを慰労した。林芳正官房長官や赤沢亮正経済再生担当相が同席した。トランプ米政権は同日、日本から輸入する自動車の関税を27.5％から15％に引き下げた。