【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比30銭円高ドル安の1ドル＝147円07〜17銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1796〜1806ドル、173円58〜68銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を17日に控えて、様子見ムードが強かった。