■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子三段跳の予選が行われ、A組の郄島真織子（26、九電工）が3回目の跳躍で13.66（-0.3）、B組の森本麻里子（30、オリコ）が13m10（+0.5）で予選通過ラインの14m.35を超えることができず、さらに上位12人に入れず日本勢初の決勝進出はならなかった。日本記録保持者の森本は、前回大会で初出場し、翌24年のパリオ