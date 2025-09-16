「陸上・世界選手権・男子４００メートル準決勝」（１６日、国立競技場）日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝は４４秒５３で３組２着となり、１９９１年世界陸上東京大会の高野進以来３４年ぶりとなる決勝進出を果たした。スタートからやや慎重な入りだったが、最終コーナーで徐々にギアチェンジすると、直線入口では７番手だったが、直線で一気に前を走る５人を追い抜き、２着で飛び込んだ。衝撃の快走で国