◆陸上世界選手権（16日、東京・国立競技場）女子三段跳び予選で2大会連続出場の高島真織子（九電工）＝福岡市出身＝は3度目の跳躍での13メートル66にとどまり、全体25位で日本勢初の決勝進出はならなかった。昨秋からフォーム改造に取り組み、今年は日本選手権を初制覇。8月には13メートル94の自己新もマークしていたが、コンディションが万全ではなかったことも響いて記録を伸ばせなかった。高島は「決勝進出を目標にやっ