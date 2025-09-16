¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¡Ä¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¤ÎÀ¼¤âNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿´é¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹¾¸Í¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ÖÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡×¤ò½ñ¤¤¤¿¡¢°ÛºÍ¤Îµººî¼ÔŽ¥ÂìÂôàôµÈ(¤Î¤Á¤Î¶ÊÄâÇÏ¶×)Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂìÂôàôµÈ(¤Î¤Á¤Î¶ÊÄâÇÏ¶×)Ìò¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÄÅÅÄ