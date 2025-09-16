9月16日、新潟市中央区で開かれたのは、県立新潟北高校と県立豊栄高校の統合を受け、来年度に新設される『県立碧高校』についての教員説明会です。対面やオンラインで参加した中学校の教員約20人に対し、県の担当者は4学級160人とする募集人数や単位制の詳細などを説明しました。【県の担当者】「1年生からから3年生までフルに月曜日から金曜日までの6時間目までを授業で埋めることもできるし、自分のキャリア等に基づいてあえて空