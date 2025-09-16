実りの秋を迎え、新潟県弥彦村では9月16日、小学生がブドウの収穫に挑戦しました。夏の高温など厳しい気象条件を乗り越え、迎えた収穫。児童たちは普段なかなかできない体験に心をおどらせていました。 9月16日、弥彦村の石川ぶどう園で行われたのは、弥彦小学校3年の児童たちによるブドウ狩り体験です。弥彦小学校では、児童が農業について学ぶ社会科の授業の一環として、毎年、地域の農家の協力を得て収穫体験をしています。こ