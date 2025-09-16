バイクでの集団暴走行為で、新潟県内では実に8年ぶりの逮捕者です。今年6月下旬、新潟市秋葉区の市道でバイクの危険運転をしたとして、16歳の少年ら4人が逮捕されました。 警察官の呼びかけに応じず、道路を広がって暴走する4台のバイク。ヘルメット着用の乱れや、一時停止を無視して走行する様子も確認できます。共同危険行為等の禁止に関する道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも新潟市秋葉区に住む16歳の少年ら4人