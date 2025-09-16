明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆やらなければいけない事が山積みで、逃げ出したくなりそう。でもなんとかこなす方法を探って。あなたの奮闘してる様子に、周囲から注目が集まります。B型の運勢……★★☆☆☆徐々に運気が整う暗示。周囲の環境に感謝する気持ちを忘れなければ、活動しやすい流れが生まれるでしょう。しかし調子に乗りす