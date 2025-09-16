新潟県上越市の海沿いにある道の駅で9月16日朝、車が海に転落する事故がありました。運転手は自力で陸に上がり、命に別条はありませんが、その後の運転手への聞き取りで「海には自ら落ちた」と話しているといいます。 何かに打ち破られた鉄柵。【釣り人】「『あのフェンス、壊れているのおかしいよね』と夫と話していた。あんなものが壊れるなんてどういうことと思っていたら、車ごと落ちたみたい」海の中には…【リポート