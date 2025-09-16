今年8月、新潟県新発田市内のショッピングセンターでシェーバーなどを盗んだ疑いでホテル従業員の男が逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区に住むホテル従業員の男(48)です。男は8月14日午後2時前、新発田市のショッピングセンターでシェーバー4点とシェーバーを置く専用の台2点の合計6点（販売価格合計13万6620円）を盗んだ疑いがもたれています。