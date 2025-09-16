生涯2543安打、1065盗塁を誇る福本豊氏（77）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。試合に出る中で成長した広島の若手選手の名前を挙げた。福本氏の持論は“練習で給料は上がらない”。だから「試合の中で練習せえ！」と独特の言い回しで積極性を求める。現在4位と低迷するが、広島には足が速い選手が多いので試合の中でアウトになってもいいから走らせて場数を踏ませるべきと主張した。福本氏から