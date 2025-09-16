■東京2025世界陸上競技選手権大会（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子400m準決勝が行われ、予選を日本新記録で突破した中島佑気ジョセフ（23、富士通）が、44秒53の組2着、着順で決勝進出を果たした。日本勢では1991年東京大会の高野進以来となる。3組7レーンに出場した中島は、スタート直後は後方でレースを進めたが、最後の直線、残り100m付近でラストスパート、6位から一気に4人を