今年8月、新潟市内の商業施設の女性用トイレに侵入し、隣の個室の上から10代女性を盗撮した疑いで大学生の男が逮捕されました。建造物侵入および性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住む大学生の男(20)です。男は8月30日、新潟市内の商業施設の女性用トイレに侵入し、トイレを使用する10代女性を隣の個室の上からカメラ機能付き携帯電話で盗撮した疑いがもたれています。事件は被害女性から「盗撮した