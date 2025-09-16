■東京2025世界陸上競技選手権大会男子走高跳決勝（16日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子走高跳決勝では瀬古優斗（27、FAAS）が2m20で10位。入賞を逃すも、初代表で挑んだ大舞台で奮闘した。メガネがトレードマークの瀬古。競技前、決勝に向けて「まさか決勝の舞台に行けるとは。楽しんできます。しっかりいいところを見せたいと思っています」と意気込んでいた。瀬古は最初の2m21を2回