臨港パークエリアの整備イメージ（横浜市提供）横浜市は１６日、臨港パーク（同市西区）から山下公園（同市中区）まで約５キロにわたる水際エリアのまちづくりコンセプトプランの基本的方向を示した。居心地のよい歩行者空間やエリア一体でのにぎわいを創出し、「世界に誇れるウオーターフロント」として都心臨海部の魅力を一層高めるのが狙いだ。この日の市会建築・都市整備・道路委員会で明らかにした。市都市整備局による