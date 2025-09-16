映画「明日に向かって撃て！」（１９６９年）、「スティング」（７３年）などに出演した米俳優のロバート・レッドフォードさんが１６日、米ユタ州の自宅で死去した。８９歳だった。ニューヨーク・タイムズが報じた。ハリウッド屈指の?美男俳優?として地位を確立。映画「さらば愛しきアウトロー」（２０１８年）で俳優業からの引退を発表していた。監督にも挑戦し、「普通の人々」（８０年）で８１年に行われた第５３回アカデ