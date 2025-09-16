乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。9月11日（木）の放送では、“飼っている猫がかまってくれない”と悩む生徒（リスナー）に遥香先生がアドバイスを送りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「遥香先生に質問があります！ 僕の家では、こじろうという虎柄の猫ちゃんを飼っているのですが、最近はかまってくれません。