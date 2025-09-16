ややドル買いに反応、米小売売上高が予想上回る伸び＝ＮＹ為替 ８月米小売売上高が前月比＋０．６％と市場予想＋０．２％を上回った。自動車除く前月比も＋０．７％と市場予想＋０．４％を上回った。この結果に反応して米１０年債利回りは４．０４％付近から４．０６％付近に上昇。為替相場はややドル買いの反応を見せている。 USD/JPY147.15EUR/USD1.1797