米１０年債利回りは４．０５９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（%） 米2年債 3.543（+0.006） 米10年債4.059（+0.021） 米30年債4.680（+0.019） ドイツ2.714（+0.023） 英国4.663（+0.030） カナダ3.183（+0.016） 豪州4.219（-0.054） 日本1.594（+0.006） ※米債以外は10年物