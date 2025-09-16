中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京9月16日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は16日の記者会見で、空母「福建」が海上試験で台湾海峡を通過して南中国海海域で活動したとの報道に関し、空母建造過程での通常の計画であり、特定の国や目標に対するものではないと表明した。蔣氏は次のように述べた。中国の3隻目の空母「福建」はこのほど、台湾海峡を通過し、南中国海の関係