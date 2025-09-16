日本時間２２時１５分に米鉱工業生産指数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産指数（8月）22:15 予想0.0%前回-0.1%（前月比) 予想77.4%前回77.5%（設備稼働率)