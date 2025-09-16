ドル円のピボットは１４７．１２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:47現在） ドル円 現値147.11高値147.54安値146.70 148.37ハイブレイク 147.96抵抗2 147.53抵抗1 147.12ピボット 146.69支持1 146.28支持2 145.85ローブレイク ユーロ円 現値173.64高値173.69安値173.03 174.54ハイブレイク 174.11抵抗2 173.88抵抗1 173.45ピボット 173.22支持1