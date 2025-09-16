◆日本選手権大会近畿地区最終予選▽２回戦大阪ガス７―０アスミビルダーズ（１６日・わかさスタジアム京都）大阪ガスは好調の大宮隆寛投手が先発し、６回３安打無失点と好投した。２回は３人目の打者を最速１４７キロの直球で仕留めるなど、この回は３者連続三振。６回には自身の暴投で二塁へ走者を進めたが、最後はスライダーで投ゴロに打ち取った。「試合をつくっていい流れで攻撃につなげられた」と手応えを感じている。