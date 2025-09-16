◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子走り高跳び決勝で、昨夏のパリ五輪で５位に入賞した赤松諒一（西武プリンス）は、２メートル２４で８位となり、パリ五輪に続く入賞を果たした。前回２３年ブタペスト大会直前に左足小指を疲労骨折。昨年３月にボルトを入れる手術を受けたが、まだ完治はしていない。それでも、１４日には痛みがある足で思いっきり大地を蹴って２メートル２５を跳び予選を突破。「高跳びを盛り上げ