※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に関係していたのは藤枝でした。芹は夫から1週間以内の退去を命じられ、藤枝からも一方的に同棲を迫られます。拒否感を抱いた芹は職場で藤枝を避けつつ、一人暮らし用の物件探しに奔走しますが難航。一方、転職活動を始めた草太は以前から誘われていた会社へ