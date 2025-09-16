◇陸上世界選手権東京大会第4日（2025年9月16日東京・国立競技場）男子走り高跳び決勝が16日に行われ、昨年パリ五輪で日本勢88年ぶりとなる5位入賞を果たした赤松諒一（30＝西武プリンス）は2メートル24でメダルに届かなかった。予選で2メートル16、2メートル21、2メートル25を全て一発でクリアし全体トップで決勝に進んだ赤松。同じく決勝に進んだ瀬古が2メートル24をクリアできず終戦する中、自身は2度目の跳躍で突