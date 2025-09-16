ロバート・レッドフォードさん（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】映画「明日に向って撃て！」「スティング」に主演した往年のスターで、アカデミー賞受賞監督でもある米俳優ロバート・レッドフォードさんが16日、米西部ユタ州の自宅で死去した。89歳。死因は不明。ニューヨーク・タイムズ紙が伝えた。西部カリフォルニア州サンタモニカ出身。1969年、実在のギャング2人組の友情と恋、逃走劇を描いた「明日に向って撃て！