フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が、全日本選手権の予選となる19日開幕の中部選手権を欠場すると16日、交流サイト（SNS）で明らかにした。シングルでのミラノ・コルティナ冬季五輪出場の可能性がなくなった。