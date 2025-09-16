6人組グループ・SixTONESの最新シングル『Stargaze』が、16日発表の『オリコン週間シングルランキング』で1位を獲得。男性アーティスト史上4組目の15作連続の初週売り上げ30万枚超えを達成しました。『Stargaze』の1位獲得により、3/31付の『バリア』、6/16付の『BOYZ』に続き、今年度だけでも自身3作目の1位を記録したSixTONES。2020/8/3付の『NAVIGATOR』から15作連続、通算15作目の1位獲得となりました。さらに、初週売り上げは