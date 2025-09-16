紀文食品は16日、カニかまぼこの「The SURIMI」を自主回収すると発表しました。パッケージが膨張しているものがあり、開封すると腐敗臭がするということです。紀文は、これまでのところ健康被害の申し出はないということですが、「健康被害のおそれがあるため食べないでほしい」とよびかけていて、商品を送り返した客には返金対応を行うとしています。