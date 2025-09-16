Image: Amazon 新しいiPhone、もう予約した？この前発表された、iPhone 17シリーズやiPhone Air。もう予約してウキウキしている人も多いかと思います。新しいiPhoneを手に入れるとなると、周辺機器も欲しくなってきますよね。そこで、ひとつオススメをご紹介。iPhoneを完璧な財布にするケースです。 Image: Amazon