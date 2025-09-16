◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子400メートル準決勝が16日に行われ、中島佑気ジョセフ選手が44秒53で3組2着に入り、決勝進出を決めました。準決勝は各組2着とタイム上位2位が決勝に進出。予選で44秒44の日本記録を出した中島選手は、ラスト直線前は後方にいましたが、前にいる選手をゴボウ抜きし、2着でフィニッシュしました。1991年、同じ国立競技場で高野進さんが7位入賞となって以来、この種目34年ぶりの日