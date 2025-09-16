性的マイノリティーのおよそ3人に1人が医療サービスの利用時に困難を感じていることが分かりました。認定NPO法人ぷれいす東京が1500人以上の性的マイノリティーを対象に行った調査によりますと、医療機関における性的マイノリティーに関する知識や配慮のなさなどから、医療サービスの利用に困難を感じたことがある人は39.1％でおよそ3人に1人が困難を感じているということです。また過去1年間で「医療を受ける必要があると感じたの