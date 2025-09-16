「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−１ＦＣソウル」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）同大会初参戦の町田は、後半１４分に一瞬の隙を突かれて先制を許すも、同３５分にＤＦ望月ヘンリー海輝のゴールで追いつきドロー発進となった。高い強度で勝利を貪欲に狙う“町田のサッカー”をアジアでも遂行したいと語っていた黒田剛監督。試合後は「立ち上がりから印象としては堅いなと。初出場のチームの何か重圧・プレッシャーを感じ