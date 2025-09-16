政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１６日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では１０月実施の自民党次期総裁選に向けた動きなどを特集した。小泉進次郎氏が出馬を表明し、小泉陣営の選対本部長に加藤勝信氏が就くことも伝えた。田崎氏は、加藤氏は出馬を目指したが推薦人２０人を集めるのが難しい情勢で、進次郎氏が選対本部長を依頼したようだと解説。保守層取り込み以上に「進次郎さんと加藤さんの関係が深い。信頼関係が厚