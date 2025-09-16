フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が１６日、自身のインスタグラムを更新。中部選手権の欠場を発表。同大会は２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会となる全日本選手権の予選となっており、五輪出場の可能性は消滅した。紀平は「このたび中部選手権を欠場することになりました。右足の回復は順調で、ほぼ完治の状態まできております。しかし、あと一歩で完全には回復しておらず、高難度のトウジャンプを複