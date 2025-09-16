NMB48の川上千尋（26）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。写真集発売を告知した。川上は「この度“川上千尋1st写真集”発売決定しましたタイトルは『永遠未遂』です!」と発表し、写真集の一部を公開。胸元を大胆に露出したランジェリー姿のまま入浴し、〓（順の川が峡の旧字体のツクリ）をピンク色に染めたショットを披露した。「アイドルとして叶えたい夢だった写真集を発売できる事すごく嬉しいです」と喜びもつづっ