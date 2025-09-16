BE:FIRST / 空 -Behind The Scenes-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの9月17日にリリースされる８枚目のシングル「空」Music Video撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像が公開された。【動画】BE:FIRST / 空 -Behind The Scenes-BE:FIRSTの「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール 中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の