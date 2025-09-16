◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子４００メートル準決勝で、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は４４秒５３を記録。３組２着で決勝進出を決めた。日本勢が準決勝を突破したのは、９１年の高野進（７位入賞）以来３４年ぶりとなる。昨夏のパリ五輪は予選落ち。雪辱を期して挑んだ大会で、１４日の予選では、これまでの日本記録（４４秒７７）を０秒３３更新する４４秒４４の日本新を記録、全体６位で準決