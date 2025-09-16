◇サッカーACLE町田1―1FCソウル（2025年9月16日町田GIONスタジアム）東地区1次リーグが各地で開幕し、初参戦のFC町田ゼルビアはホームでFCソウル（韓国）と1―1で引き分けた。0―1の後半35分、日本代表DF望月ヘンリー海輝（23）が同点弾。アジア1勝は次戦にお預けとなったが、ホームで勝ち点1は譲らなかった。クラブに初のアジア舞台。黒田剛監督は試合後の会見で「立ち上がりから印象としては（選手たちの様子が）すご