三原こども政策相は16日、横浜市で開いた会合で、自民党の総裁選で小泉農水相を支持することを表明した。三原氏が横浜市のホテルで開いた会合には、来賓として小泉氏が出席し、「まず自民党が一つになり、そして野党と向き合い一緒になって政策を前に進めていく。地道な営みの繰り返しをもって、もう1回、信頼回復する自民党を作っていきたい」と述べた。その後、挨拶した三原氏は、「前回（の総裁選）と変わらず、小泉進次郎氏を