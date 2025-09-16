◇陸上世界選手権東京大会第4日（2025年9月16日東京・国立競技場）男子110メートル障害の準決勝で棄権者が出たため、予選敗退に終わっていた泉谷駿介（25＝住友電工）が準決勝に繰り上がりで出場。奇跡の復活を果たし挑んだ準決勝は3台目で転倒し失格に終わった。野本周成（29＝愛媛競技力本部）は13秒30の3着。野本は第2組の結果で決勝に進出することはできなかった。3組に登場した村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒17の2