フィギュアスケート女子で２０１９、２０年全日本優勝の紀平梨花（トヨタ自動車）が１６日、自身のＳＮＳで中部選手権（１９〜２１日、愛知・邦和みなとスポーツ＆カルチャー）を欠場することを発表した。同大会は２６年ミラノ・コルティナ五輪選考をかねる全日本選手権（１２月、東京）の予選会で、五輪出場が消滅した。紀平は前回北京五輪シーズンの２１〜２２年に右足を負傷し、全休した。一度は復帰し、２２年全日本選手権