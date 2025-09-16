１６日午後３時半頃、山形県酒田市下青沢の山林で、同市の女性（８１）がクマに顔を引っかかれ、けがをした。病院に搬送されたが、会話はできる状態で命に別条はないという。酒田署の発表によると、現場は公共施設「大沢コミュニティセンター」から東に約１・５キロの林道。女性は携帯電話で息子に被害を伝え、息子が１１９番した。