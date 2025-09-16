テレビプロデューサー・佐久間宣行氏が１５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＢＳノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」を更新。おぎやはぎ・矢作兼をゲストにトークを繰り広げた。この日は「おぎやはぎ」が話題になった過去のネットニュースをおさらい。「おぎやはぎラーメン二郎『２０分以内に食べて』で謝罪に疑問」と７月のニュースが読み上げられると、矢作は「（店に）謝んなって言ったんだよね。『いいよ、謝んなくて』って