この漫画は、あい(@Ai)さんのフォロワーであるあかねさんが経験した友達関係について考えさせられるエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『結婚式直前！ドタキャン騒動‼』第11話をごらんください。 親友のマキさんは、結婚式をドタキャンしただけでなく、別の友人たちに、自分に都合のいいように話し、それによりあかねさんは、悪者になっていたのです。そのことを知ったあかね