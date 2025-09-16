歌手のMISIAさんが15日、名曲を生演奏のジャズアレンジで披露するライヴ、『MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY』を開催。アンコールを含む全15曲を披露し、昼夜2回の公演で約7000人を動員しました。『MISIA SOUL JAZZ』は2017年にスタートした、MISIAさんの名曲をスペシャルバンドと共に生演奏のジャズアレンジで届けるライヴシリーズ。2024年の山梨県・河口湖ステラシアターでの開催以来、約1年ぶりの開催となった今回は、『MISIA SOUL J